МИД России выразил надежду на возобновление заседаний грузино-абхазского МПРИ в Гале

В МИД России во вторнике 9 марта при участии сопредседателей Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоялось предметное обсуждение актуальных тем региональной безопасности.

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. МИД России выразил надежду на скорое возобновление заседаний грузино-абхазского механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гале. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял сопредседателей Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Т.Клаара, представителя ООН Дж.Султаноглу и спецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу А.Седер.

Российская сторона акцентирование внимание на продолжении работы в рамках очередного раунда Женевских дискуссий над соглашением о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией, – с другой.

На встрече также обсуждался вопрос скорейшего начала процесса делимитации и демаркации государственной границы между тремя указанными странами.

Встречи в формате МПРИ начали проводить с 2009 года. В них традиционно участвовали представители Южной Осетии, России и Грузии, они проводились при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога между представителями Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Посредниками в дискуссиях участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.

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