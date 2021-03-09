По делу об убийстве Карлова вынесен приговор в Турции

Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника".

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям вынес приговор по делу об убийстве в 2016 году российского посла в Турции Андрея Карлова, сообщает РИА Новости.

Пятерых из 28 обвиняемых приговорили к пожизненному заключению, троих из них признали виновными непосредственно в убийстве.

Среди осужденных — бывшие сотрудники Управления по информационным технологиям и связи Турции Шахин Сёгют, по версии следствия, он был куратором убийцы дипломата, и Хусейн Кётюдже, бывшие сотрудники турецкой полиции Ахмет Кылычарслан и Салих Йылмаз, а также экс-глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) страны Вехби Кюршад Акалын.

Девять человек получили от пяти до 15 лет тюрьмы, еще пятерых оправдали. Девять обвиняемых находятся в розыске.

Защита намерена обжаловать приговоры, процедура может затянуться на срок от трех до пяти лет.