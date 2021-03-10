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Представитель ФТС России в Абхазии встретился с начальником Краснодарской таможни

© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни
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Многосторонний автомобильный пункт пропуска "Адлер" Краснодарской таможни – крупнейший пункт пропуска на Юге России.

СУХУМ, 10 мар - Sputnik. В Сочи состоялась рабочая встреча представителя ФТС России в Абхазии Константина Козлова с начальником Краснодарской таможни Натальей Полосухиной, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

В совещании приняло участие и руководство таможенного поста МАПП "Адлер" Краснодарской таможни.

Встреча была посвящена вопросам организации и проведения таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу ЕАЭС, и подготовке к предстоящему курортному сезону.

© Sputnik
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В связи с ростом экспортного потенциала, расширением номенклатуры экспортируемых товаров из Абхазии, в том числе овощной и плодово-ягодной продукции необходимо создавать условия для развития внешней торговли при максимальном ускорении таможенных операций, отметили участники встречи.

В ходе беседы особое значение было уделено вопросам технологии работы пункта пропуска, техническим средствам контроля, оптимизации таможенных операций в отношении лиц, товаров и транспортных средств в период пиковых нагрузок.

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
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По данным российской таможни, в период курортного сезона (с мая по сентябрь) ежегодно нагрузка на крупнейший пункт пропуска на Юге России - МАПП "Адлер" Краснодарской таможни возрастает в несколько раз. В прошлом году только за два месяца курортного сезона (август-сентябрь) с учетом временных мер ограничительного характера российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли более двух миллионов физлиц и около 500 тысяч транспортных средств.  

На встрече обсуждались также вопросы в сфере правоохранительной деятельности, такие как пресечение незаконного перемещения табачной продукции, нарушения временного ввоза транспортных средств международной перевозки и другие актуальные вопросы. Участники совещания наметили пути решения поставленных задач, обозначили направления дальнейшего взаимодействия.


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