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Российский военный госпиталь вернулся из Абхазии в Ставрополье

© Foto / пресс-служба ЮВО
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210310/1031986419/Mediki-rosiyskogo-voennogo-gospitalya-vernulis-v-punkt-disloktsii-v.html

В составе мобильного медицинского подразделения было более 100 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники.

СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Мобильный многопрофильный госпиталь Южного военного округа Минобороны России вернулся в пункт постоянной дислокации после оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекции в Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.

© Видео Sputnik, ЮВО
Миссия выполнена: военный госпиталь Минобороны России покинул Абхазию

Мобильный госпиталь в Сухуме был развернут 20 октября. Почти пять месяцев специалисты военно-медицинской службы России находились вдали от дома.

Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя на 100 койко-мест совершили марш более 800 километров своим ходом на штатной технике и вернулись в город Буденновск Ставропольского края. В пункте постоянной дислокации военных врачей торжественно встретил оркестр ЮВО, медикам вручили государственные и ведомственные награды.

© Foto / пресс-служа ЮВО
Медики ЮВО из Ставрополья вернулись в ППД

За время работы в Абхазии российские военные медики вылечили около 500 жителей республики, заразившихся коронавирусом. Около четырех тысяч жителей Абхазии получили квалифицированную медпомощь. Руководство республики высоко оценило работу мобильного госпиталя, медикам были вручены награды.

© Foto / пресс-служба ЮВО
Медики ЮВО из Ставрополья вернулись в ППД

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное в том числе для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В составе мобильного медицинского подразделения было более 100 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники.


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