Российский военный госпиталь вернулся из Абхазии в Ставрополье

СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Мобильный многопрофильный госпиталь Южного военного округа Минобороны России вернулся в пункт постоянной дислокации после оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекции в Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.
Мобильный госпиталь в Сухуме был развернут 20 октября. Почти пять месяцев специалисты военно-медицинской службы России находились вдали от дома.
Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя на 100 койко-мест совершили марш более 800 километров своим ходом на штатной технике и вернулись в город Буденновск Ставропольского края. В пункте постоянной дислокации военных врачей торжественно встретил оркестр ЮВО, медикам вручили государственные и ведомственные награды.
За время работы в Абхазии российские военные медики вылечили около 500 жителей республики, заразившихся коронавирусом. Около четырех тысяч жителей Абхазии получили квалифицированную медпомощь. Руководство республики высоко оценило работу мобильного госпиталя, медикам были вручены награды.
Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное в том числе для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
В составе мобильного медицинского подразделения было более 100 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники.