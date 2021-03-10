Российский военный госпиталь вернулся из Абхазии в Ставрополье

В составе мобильного медицинского подразделения было более 100 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники.

СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Мобильный многопрофильный госпиталь Южного военного округа Минобороны России вернулся в пункт постоянной дислокации после оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекции в Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.

Мобильный госпиталь в Сухуме был развернут 20 октября. Почти пять месяцев специалисты военно-медицинской службы России находились вдали от дома.

Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя на 100 койко-мест совершили марш более 800 километров своим ходом на штатной технике и вернулись в город Буденновск Ставропольского края. В пункте постоянной дислокации военных врачей торжественно встретил оркестр ЮВО, медикам вручили государственные и ведомственные награды.

© Foto / пресс-служа ЮВО Медики ЮВО из Ставрополья вернулись в ППД

За время работы в Абхазии российские военные медики вылечили около 500 жителей республики, заразившихся коронавирусом. Около четырех тысяч жителей Абхазии получили квалифицированную медпомощь. Руководство республики высоко оценило работу мобильного госпиталя, медикам были вручены награды.

© Foto / пресс-служба ЮВО Медики ЮВО из Ставрополья вернулись в ППД

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное в том числе для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В составе мобильного медицинского подразделения было более 100 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники.



