Дело об убийстве Япончика направили в суд

Два гражданина Абхазии проходят подозреваемыми по делу об убийстве Япончика, они объявлены в международный розыск.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщает ведомство в пятницу.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), а также незаконном обороте оружия… Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.

По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папава и Астамура Бутба.

По указанию Симония 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. Япончик скончался от полученных ран 9 октября 2009 года в больнице.

Уточняется, что Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.

Ранее Генеральная прокуратура Абхазии сообщала о получении запроса от российских коллег о правовой помощи по уголовному делу об убийстве Иванькова.

Пресс-служба ведомства подчеркивает, что запрос Генпрокуратуры России не предполагает задержание и выдачу граждан Абхазии Папава и Бутба, так как Конституцией республики и уголовно-процессуальным законодательством запрещено выдавать граждан Абхазии иностранному государству для осуществления уголовного преследования.

При этом, согласно УПК Абхазии и межгосударственному договору с Россией, возможно привлечь указанных лиц к уголовной ответственности в случае поступления из компетентных органов РФ соответствующих материалов уголовного дела.

Нугзар Папава также проходит обвиняемым по делу о похищении Омара Мирцхулава. Уголовное дело по факту похищения направлено в Сухумский районный суд для рассмотрения по существу.