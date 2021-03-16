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Граждане ближнего зарубежья задержаны на российско-абхазской границе

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Sputnik Абхазия
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Иностранные граждане за нарушение правил въезда в пограничную зону привлечены судом к административной ответственности в виде штрафов.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Пять граждан ближнего зарубежья выявлены на российско-абхазской границе сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

Иностранные граждане находились в селе Верхневеселое Адлерского района Сочи. У них не было необходимых документов, дающих право нахождения в пограничной зоне.
© Foto / Южное таможенное управление
У границы с Абхазией задержаны нарушители правил погранрежима

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает, что возле государственной границы России с Абхазией в пределах пограничной зоны действуют правила пограничного режима, которые необходимо соблюдать всем гражданам.

В частности, для въезда и пребывания в пограничной зоне, всем категориям лиц, необходимы документы, удостоверяющие личность. Этого достаточно для нахождения в полосе местности до пятикилометрового рубежа перед государственной границей. Для проезда далее, вглубь пограничной зоны, не имеющим в ней регистрации гражданам России, необходимо дополнительно иметь при себе пропуск в пограничную зону. Для иностранных граждан и лиц без гражданства въезд и пребывание в пограничную зону осуществляется по документам, удостоверяющим личность и пропускам.


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