Граждане ближнего зарубежья задержаны на российско-абхазской границе

Иностранные граждане за нарушение правил въезда в пограничную зону привлечены судом к административной ответственности в виде штрафов.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Пять граждан ближнего зарубежья выявлены на российско-абхазской границе сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает, что возле государственной границы России с Абхазией в пределах пограничной зоны действуют правила пограничного режима, которые необходимо соблюдать всем гражданам.

В частности, для въезда и пребывания в пограничной зоне, всем категориям лиц, необходимы документы, удостоверяющие личность. Этого достаточно для нахождения в полосе местности до пятикилометрового рубежа перед государственной границей. Для проезда далее, вглубь пограничной зоны, не имеющим в ней регистрации гражданам России, необходимо дополнительно иметь при себе пропуск в пограничную зону. Для иностранных граждан и лиц без гражданства въезд и пребывание в пограничную зону осуществляется по документам, удостоверяющим личность и пропускам.