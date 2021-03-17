Абхазия предложила РЖД запустить из Сочи туристический поезд

Делегация "Абхазской железной дороги" во главе с гендиректором Арсоу Читанава находится по приглашению "Российских железных дорог" в Москве.

СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Абхазская сторона на встрече с представителями РЖД в Москве презентовала новый проект - туристический поезд "Абхазский круиз", пишет агентство Апсныпресс.

"Из Сочи в Абхазию будет отправляться круизный поезд. По пути следования он совершит три остановки: на станции Гагрыпш (Гагра), станции Псырцха (Новый Афон) и станции Кяласур (Сухум). Пассажиры поезда проведут по одному дню в Гагре, Новом Афоне и Сухуме. Ночевать же они будут в поезде. Туристам будут предложены интересные экскурсионные маршруты по достопримечательным местам Абхазии. Поезд будет охраняться. В нем будет вагон-ресторан", - цитирует агентство помощника гендиректора РУП "Абхазская железная дорога" Октая Хазириши.

Хазириши подчеркнул, что проект станет хорошей альтернативой экскурсионным автобусам, которые приезжают в Абхазию. По его словам, российские коллеги выразили заинтересованность проектом. При этом существует ряд технических вопросов, связанных с ночной стоянкой.

Помощник главы АЖД сообщил, что стороны обсудили возможность реализации в Абхазии проектов, связанных с природоохранной деятельностью и экологией, так как железная дорога в республике проходит по уникальным природно-климатическим и архитектурным местам.

"На нас лежит большая ответственность в природоохранном деле. Это направление работы для нас новое, но необходимое. Мы следим за деятельностью ОАО "РЖД" и знаем, что они этот год посвятили экологии. Ими разработан план экологической политики предприятия до 2030 года. У РЖД есть полезный опыт в области охраны природы и переработки отходов железнодорожной отрасли", - сказал Хазириши.

Глава АЖД Арсоу Читанава также отметил, что в Москве состоялись переговоры с главами ряда департаментов центрального аппарата РЖД.

"Мы обсудили вопросы, связанные с организацией контейнерных перевозок, подключением АЖД к информационным системам ОАО "РЖД", увеличением пассажирского потока между нашими государствами", - сказал Читанава.

Абхазская делегация пробудет в Москве до 18 марта.