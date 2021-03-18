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Пресечена контрабанда крупной партии наличных денег на границе Абхазии с Россией

© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни
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Sputnik Абхазия
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Согласно закону, при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, денежные средства или чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме.

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Четыре миллиона незадекларированных рублей выявили и изъяли сочинские таможенники у гражданина, следовавшего из Абхазии в Россию, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Сотрудники таможни располагали оперативной информацией, поступившей из Сочинской службы УФСБ России по Краснодарскому краю о возможном незаконном перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС на пешеходной составляющей таможенного поста МАПП "Адлер" Краснодарской таможни, и при таможенном контроле ручной клади и багажа физлиц задержали гражданина с крупной партией наличных денежных средств.

"Мужчина проходил по "зеленому" коридору, на вопрос о наличии у него товаров, подлежащих декларированию, ответил отрицательно. В ходе проведения таможенного осмотра его ручной клади, в черной сумке через плечо были обнаружены восемь пачек наличных денег в российской валюте, общим количеством четыре миллиона рублей", - отмечается в сообщении.

© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни
4 миллиона незадекларированных рублей выявлено у гражданина

Разрешительных документов на перемещение денежных средств, подлежащих декларированию, у мужчины не было.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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В таможне подчеркивают, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США (по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации), данные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

Деньги у нарушителя были изъяты, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере).

Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.

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