Инвестиции и имиджевая политика: в Москве обсудили пути развития туризма в Абхазии

Абхазия приняла участие в Международной туристической выставке MITT-2021, которая прошла с 16 по 18 марта в Москве в Крокус ЭКСПО.

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Круглый стол на тему "Туризм в социально-экономическом развитии Республики Абхазия. Как работают инструменты развития туризма" состоялся в офисе Московской Абхазской Диаспоры в столице России в четверг 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Абхазии.

В дискуссии приняли участие Министр туризма Теймураз Хишба, сотрудники министерства, руководитель туроператоров "Аква-Абаза" и "Рица-Тур" Мария Гицба и Елена Лолуа, менеджер "Курорта Пицунда" Азамат Багателия, члены Московской Абхазской Диаспоры.

Министр туризма Теймураз Хишба рассказал представителям диаспоры о деятельности главного туристического ведомства страны, о развитии и продвижении туризма в республике. Он проинформировал о том, какое место занимает Абхазия в последнее время среди туристических предложений и о прошедшей международной туристической выставке MITT-2021.

"Наша республика, безусловно, имеет большой потенциал для развития туристической отрасли. Поэтому мы рассматриваем туризм как одну из перспективных направлений экономики страны", - сказал Хишба.

Говоря о туризме в социально-экономическом развитии республики, участники встречи отметили важность того, что в настоящее время имиджевая привлекательность в значительной степени зависит от того, насколько эффективно используется потенциал страны.

Участники круглого стола были единодушны во мнении, что грамотно выстроенная имиджевая политика позволит значительно повысить инвестиционную привлекательность республики.

Министр отметил, что несмотря на уже наработанный опыт, Минтуризма находится в начале пути большой и системной работы по созданию положительного и привлекательного образа Абхазии.

XXVII Международная туристическая выставка MITT-2021 прошла в в Москве с 16 по 18 марта. Абхазская делегация во главе с министром туризма приняла участие в ней. Интерес к павильону Абхазии был очень высоким. В четверг павильон посетила посол Никарагуа в России и Абхазии Альба Асусена Торрес.