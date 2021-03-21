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На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин

© Sputnik / Нина Зотина
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Sputnik Абхазия
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Специалисты МЧС по Краснодарскому краю предупреждают, что лавины со склонов, крутизной более 45 градусов, сходят при каждом снегопаде.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Опасность схода лавин объявлена с 21 по 24 марта на всей территории Краснодарского края, кроме города Сочи, об этом сообщает региональное МЧС.

Опасность сохраняется в горах выше отметки в две тысячи метров.

Спасатели призывают граждан избегать поездок в горы в снегопад, находясь в горах, следить за изменениями погоды, стараться не выходить на склоны с крутизной более 30 градусов.

Экстренное предупреждение о лавиноопасности действует в Краснодарском крае в течение всего марта.

В случае возникновения ЧС нужно звонить по телефону 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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