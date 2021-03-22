Оползень спровоцировал разрушение участка федеральной дороги в Сочи

Участок федеральной трассы, где сошел оползень, не имеет альтернативного объезда, будет введен режим объектового ЧС.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Участок федеральной дороги А-147 в Сочи разрушился в результате оползневого процесса, сообщает РИА Новости соссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор "Черноморье".

"Утром 22 марта 2020 года на участке федеральной автомобильной дороги А–147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия (км 157+500 – км 158+500) рядом с микрорайоном Уч-Дере в Лазаревском районе Сочи произошла активизация оползневого процесса с частичным повреждением конструктивных элементов федеральной автомобильной дороги, а именно разрушение откоса, низовой габионной стены, укрепленной обочины и локально - покрытия проезжей части левой полосы движения, с образованием закола (ступени) глубиной до трех метров, длиной до 15 метров и шириной до четырех метров", - рассказали в пресс-службе.

На месте организовано реверсивное движение с ограничением скорости до 20 км/ч, для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращает дальнейшие разрушения. Сейчас на участке работают специалисты дорожных и проектных организаций, дежурит техника. Проводятся работы по стабилизации оползневых процессов и восстановлению дороги.

"На данном участке федеральной трассы, не имеющем альтернативного объезда, управлением федеральных автодорог "Черноморье" готовится ввод режима объектового ЧС. В связи с тем, что данный участок расположен внутри земель Сочинского национального парка – с учреждением ведутся консультации по объявлению окружающей пострадавший участок территории национального парка зоной локального ЧС. Создана межведомственная комиссия с участием представителей администрации Сочи и ГИБДД для координации принимаемых мер", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ситуация находится на контроле главы Сочи Алексея Копайгородского. Пострадавших в результате природного явления нет.