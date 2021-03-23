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Центробанк России утвердил эскиз новой банкноты в 100 рублей

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210323/1032069721/Tsentrobank-Rossii-utverdil-eskiz-novoy-banknoty-v-100-rubley.html

К 2025 году Банк России выпустит банкноты нового дизайна, усовершенствовав защиту и представив на деньгах достопримечательности всех федеральных округов.

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. ЦБ утвердил эскиз новой банкноты в 100 рублей с такими символами Москвы, как Красная площадь, "Зарядье", Шуховская башня, главное здание МГУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда банка Михаила Алексеева.

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"Совет директоров Банка России утвердил концептуальный эскиз модернизированной 100-рублевой банкноты, который включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр "Зарядье", Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и другие. Достопримечательности ЦФО, которые будут размещены на оборотной стороне купюры, будут раскрыты позже", - цитирует Алексеева пресс-служба ЦБ.

Ранее во вторник Алексеев сообщил, что к 2025 году планируется модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на деньгах достопримечательности всех федеральных округов России.

Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.

Планируется, что на лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на оборотной стороне появятся изображения Северо-Западного и Центрального федеральных округов соответственно. При этом на лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

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