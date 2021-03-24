13:39 24 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.15
  • EUR90.05
Поиск

Задержан лицеист за подготовку взрыва в школе в Сочи

© Foto / ФСБ РФ
Новости
Получить короткую ссылку
16501
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/18/1032071824.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210324/1032071862/Zaderzhan-litseist-za-podgotovku-vzryva-v-shkole-v-Sochi.html

При обыске в доме школьника были найдены материалы о вооруженных нападениях на школы и взрывчатка.

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Лицеист из Сочи сделал заявление в "ВКонтакте", что собирается изготовить взрывчатку и напасть на одноклассников, его задержали, сообщает Федеральная служба безопасности России.

"Задержан учащийся одного из лицеев города Сочи, разместивший в соцсети "ВКонтакте" информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников", - говорится в сообщении.

У подростка в доме нашли взрывчатку, компоненты бомб, материалы о вооруженных нападениях на школы и дневник.

Процессуальное решение по уголовному делу еще не принято.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Stop Asian Hate: протесты азиатских общин в США
Лавров рассказал, кто уничтожил отношения между Россией и Евросоюзом
Законный оборот: что нужно знать о гражданском оружии в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться