Задержан лицеист за подготовку взрыва в школе в Сочи

При обыске в доме школьника были найдены материалы о вооруженных нападениях на школы и взрывчатка.

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Лицеист из Сочи сделал заявление в "ВКонтакте", что собирается изготовить взрывчатку и напасть на одноклассников, его задержали, сообщает Федеральная служба безопасности России.

"Задержан учащийся одного из лицеев города Сочи, разместивший в соцсети "ВКонтакте" информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников", - говорится в сообщении.

У подростка в доме нашли взрывчатку, компоненты бомб, материалы о вооруженных нападениях на школы и дневник.

Процессуальное решение по уголовному делу еще не принято.