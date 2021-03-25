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Роскомнадзор предложил запрашивать паспорта при регистрации в соцсетях

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210325/1032080113/Roskomnadzor-predlozhil-zaprashivat-pasporta-pri-registratsii-v-sotssetyakh.html

Инициатива ведомства направлена в первую очередь на социальные сети и мессенджеры и разработана в рамках поправок к российскому закону "О персональных данных".

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Роскомнадзор предложил запрашивать номер паспорта, адрес, номер телефона и электронную почту для регистрации пользователей в социальных сетях, сообщает газета "Коммерсант".

Ведомства предлагает механизмы работы единой информационной системы (ЕИС) по сбору согласий на обработку общедоступных персональных данных.

Согласно проекту, интернет-площадки должны получать дополнительное согласие от пользователей на обработку данных через свои собственные платформы или систему Роскомнадзора. Подчеркивается, что выбор остается за пользователем.

© REUTERS / Kacper Pempel
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Если пользователь разрешит обработать свои персональные данные через Роскомнадзор, сведения будут верифицироваться через портал госуслуг. Так, пользователю нужно будет внести в специальную форму ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту.

Какую информацию интернет-площадки должны запрашивать у пользователя при выборе им варианта идентификации через их собственные платформы, не уточняется.

Проект готовится в рамках поправок к закону "О персональных данных", частично вступивших в силу в начале месяца. Согласно поправкам, с 1 июля операторы данных должны организовать сбор согласий самостоятельно или через систему Роскомнадзора.

Поправки к закону "О персональных данных" вступили в действие с 1 марта: было аннулировано понятие "общедоступные персональные данные" и добавлено "персональные данные, которые разрешены к распространению". Теперь каждый сайт обязан спрашивать, какую именно информацию клиент разрешает публиковать и передавать третьим лицам. За нарушение предусмотрен штраф.

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