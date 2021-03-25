Роскомнадзор предложил запрашивать паспорта при регистрации в соцсетях

Инициатива ведомства направлена в первую очередь на социальные сети и мессенджеры и разработана в рамках поправок к российскому закону "О персональных данных".

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Роскомнадзор предложил запрашивать номер паспорта, адрес, номер телефона и электронную почту для регистрации пользователей в социальных сетях, сообщает газета "Коммерсант".

Ведомства предлагает механизмы работы единой информационной системы (ЕИС) по сбору согласий на обработку общедоступных персональных данных.

Согласно проекту, интернет-площадки должны получать дополнительное согласие от пользователей на обработку данных через свои собственные платформы или систему Роскомнадзора. Подчеркивается, что выбор остается за пользователем.

Если пользователь разрешит обработать свои персональные данные через Роскомнадзор, сведения будут верифицироваться через портал госуслуг. Так, пользователю нужно будет внести в специальную форму ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту.

Какую информацию интернет-площадки должны запрашивать у пользователя при выборе им варианта идентификации через их собственные платформы, не уточняется.

Проект готовится в рамках поправок к закону "О персональных данных", частично вступивших в силу в начале месяца. Согласно поправкам, с 1 июля операторы данных должны организовать сбор согласий самостоятельно или через систему Роскомнадзора.

Поправки к закону "О персональных данных" вступили в действие с 1 марта: было аннулировано понятие "общедоступные персональные данные" и добавлено "персональные данные, которые разрешены к распространению". Теперь каждый сайт обязан спрашивать, какую именно информацию клиент разрешает публиковать и передавать третьим лицам. За нарушение предусмотрен штраф.