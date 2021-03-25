Машина с контрабандой задержана на границе с Абхазией

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. На таможенном посту "Адлер" в ходе реализации таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль марки Мерседес-Бенц E200, следующий из Абхазии в Россию, сообщает Служба по Сочи Краснодарской таможни.

При осмотре машины специалистом-кинологом служебная собака – русский спаниель по кличке Дана – своим поведением показала возможное наличие незаконного товара в транспортном средстве.

Досмотр автомобиля выявил, что Мерседес оборудован необычными тайниками для перевозки сигарет.

После демонтажа заднего сидения транспортного средства был обнаружен люк, вырезанный в кузове автомобиля. За люком находился топливный бак с вырезанным отверстием. В изолированной полости бензобака была спрятана контрабандная табачная продукция. В другой части находилось количество бензина, достаточного на дорогу до Сочи.

Второй тайник находился в багажном отделении иномарки. Им оказался газовый баллон, к которому для достоверности внешнего вида через редуктор были подключены два шланга. После отсоединения шлангов и выкручивания редуктора сотрудники таможни обнаружили спрятанные сигареты, которыми был доверху заполнен ложный газовый баллон.

Обнаруженная контрабанда это 120 блоков и 395 пачек сигарет с абхазскими акцизными марками четырех видов: "CAVALLOSYNS", "CAVALLOSUPERSLIM" и других. Все пачки упакованы в заводскую, прозрачную целлофановую пленку, без маркировки. Водителем иномарки оказался житель города Калининграда 1981 года рождения. Он пояснил, что приобрел табачную продукцию в Республике Абхазия для реализации в России.

Незаконный товар и автомобиль изъяты, образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статье 16.1 и по статье 16.3 Кодекса России.