19:21 25 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.17
  • EUR89.98
Поиск

Президент России наградил медалями организации соотечественников в Абхазии

© Foto / Русская община Абхазии
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1227)
2310
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/19/1032087362.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210325/1032087490/Prezident-Rossii-nagradil-medalyami-organizatsii-sootechestvennikov-v-Abkhazii.html

Волонтеры и добровольцы организации российских соотечественников Абхазии оказывали адресную помощь социально-незащищенным слоям населения в рамках акции "#МыВместе".

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Организации российских соотечественников Абхазии награждены грамотами президента России Владимира Путина и памятными медалями "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции Взаимопомощи "#МыВместе". Об этом сообщает пресс-служба Русской Общины Абхазии и Черноморского Казачьего Войска Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Россотрудничество в Абхазии отметило вклад соотечественников в борьбу с COVID-19

Награды за активную работу в период пандемии COVID-19 получили Общественное объединение "Русская община Абхазии", Общественная организация "Черноморское Казачье Войско Абхазии", Общественная организация "Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий" и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество".

Всероссийская акция #МыВместе и движение #МыВместе в Абхазии были запущены в 2020 году во время пандемии коронавируса. #МыВместе в Абхазии было организовано предпринимателями республики, к нему присоединились четыре организации российских соотечественников.

В рамках акции волонтеры и добровольцы организации российских соотечественников Абхазии оказывали адресную помощь социально-незащищенным слоям населения, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, матерям-одиночкам, нуждающимся ветеранам Великой Отечественной Войны и ветеранам Отечественной Войны Народа Абхазии 1992-1993 годов, российским соотечественникам, проживающим в республике и Министерству здравоохранения.

Памятная медаль за вклад в организацию акции была учреждена распоряжением президента России в июне 2020 года. Медаль вручается от имени главы российского государства гражданам и организациям за активное участие в организации и проведении акции #МыВместе.

Читайте также:

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1227)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Верхом" на воде: тренировки российских гребцов в Абхазии  
В России запустили производство вакцины "КовиВак"
Законный оборот: что нужно знать о гражданском оружии в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться