Президент России наградил медалями организации соотечественников в Абхазии

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Организации российских соотечественников Абхазии награждены грамотами президента России Владимира Путина и памятными медалями "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции Взаимопомощи "#МыВместе". Об этом сообщает пресс-служба Русской Общины Абхазии и Черноморского Казачьего Войска Абхазии.

Награды за активную работу в период пандемии COVID-19 получили Общественное объединение "Русская община Абхазии", Общественная организация "Черноморское Казачье Войско Абхазии", Общественная организация "Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий" и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество".

Всероссийская акция #МыВместе и движение #МыВместе в Абхазии были запущены в 2020 году во время пандемии коронавируса. #МыВместе в Абхазии было организовано предпринимателями республики, к нему присоединились четыре организации российских соотечественников.

В рамках акции волонтеры и добровольцы организации российских соотечественников Абхазии оказывали адресную помощь социально-незащищенным слоям населения, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, матерям-одиночкам, нуждающимся ветеранам Великой Отечественной Войны и ветеранам Отечественной Войны Народа Абхазии 1992-1993 годов, российским соотечественникам, проживающим в республике и Министерству здравоохранения.

Памятная медаль за вклад в организацию акции была учреждена распоряжением президента России в июне 2020 года. Медаль вручается от имени главы российского государства гражданам и организациям за активное участие в организации и проведении акции #МыВместе.

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