В Дагестане выявили мошенников, получивших маткапитал на 20 миллионов рублей

С 2021 года маткапитал на первого ребенка достигает 483 882 рублей, а на второго — до 639 432 рублей.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Дагестанские правоохранители выявили преступную группировку, при помощи фиктивных справок и свидетельств о рождении похитившую на маткапитале более 20 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление ФСБ России по Дагестану.

"Правоохранительными органами при содействии руководства отделения Пенсионного фонда по Дагестану выявлена организованная преступная группа, причастная к незаконному получению в территориальных подразделениях Пенсионного фонда республики сертификатов материнского капитала на основании фиктивных справок и свидетельств о рождении детей. Данной группой похищены бюджетные средства на сумму свыше 20 миллионов рублей, которые в дальнейшем были использованы ими в личных целях", – говорится в сообщении.

На основании собранных материалов СУСК по Дагестану возбуждено уголовное дело.

В России с 2021 года маткапитал на первого ребенка увеличили до 483 882 рублей, а на второго — до 639 432 рублей. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, на накопительную часть пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.