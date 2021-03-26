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В Дагестане выявили мошенников, получивших маткапитал на 20 миллионов рублей

© Foto / ЦОС ФСБ РФ
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Sputnik Абхазия
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С 2021 года маткапитал на первого ребенка достигает 483 882 рублей, а на второго — до 639 432 рублей.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Дагестанские правоохранители выявили преступную группировку, при помощи фиктивных справок и свидетельств о рождении похитившую на маткапитале более 20 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление ФСБ России по Дагестану.

© Sputnik / Максим Блинов
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"Правоохранительными органами при содействии руководства отделения Пенсионного фонда по Дагестану выявлена организованная преступная группа, причастная к незаконному получению в территориальных подразделениях Пенсионного фонда республики сертификатов материнского капитала на основании фиктивных справок и свидетельств о рождении детей. Данной группой похищены бюджетные средства на сумму свыше 20 миллионов рублей, которые в дальнейшем были использованы ими в личных целях", – говорится в сообщении.

На основании собранных материалов СУСК по Дагестану возбуждено уголовное дело.

В России с 2021 года маткапитал на первого ребенка увеличили до 483 882 рублей, а на второго — до 639 432 рублей. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, на накопительную часть пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

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