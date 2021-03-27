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Украина провела учения с турецкими беспилотниками над Черным морем

© CC BY 4.0 / Bayhaluk / ayraktar TB2 Runway (cropped image)
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В этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов Bayraktar TB2 с улучшенными характеристиками.

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Украина использовала ударные беспилотники Bayraktar над Черным морем для отработки учебных задач, передает РИА Новости со ссылкой на агентство минобороны страны "АрмияInform".

© Sputnik / Илья Питалев
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"Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море. Дроны отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию", - пишет агентство.

Отмечается, что на острове Тендровская коса расположен многофункциональный военно-морской полигон, на котором тренируются и повышают боеготовность различные подразделения военно-морских сил - проходят тренировки по высадке морского десанта на необорудованное побережье, выполняются артиллерийские стрельбы по береговым целям катерными тактическими группами.

В агентстве напомнили, что в этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов Bayraktar TB2 с улучшенными характеристиками, например, с увеличенной дальностью полета, которые будут действовать в интересах военно-морских сил.

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