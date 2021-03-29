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Гражданин России организовал незаконный ввоз авто из Абхазии на территорию ЕАЭС

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Sputnik Абхазия
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Мужчина организовал незаконную схему ввоза в Россию из Абхазии автомобилей иностранного производства и дальнейшую их перепродажу.

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Краснодарские таможенники выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 3,5 миллиона рублей, об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

По данным следствия, житель Ставропольского края организовал незаконную схему ввоза в Россию автомобилей иностранного производства.

Он выкупал на американских аукционах автомобили, относящиеся к классу "мусклкаров", спортивных автомобилей повышенной мощности ("Форд Мустанг", "Додж Чарджер", "Шевроле Камаро" и другие), ставил на учет в Абхазии, затем ввозил на территорию ЕАЭС в качестве транспортных средств международной перевозки.

Мужчина находил покупателей, после чего он легализовывал автомобили на территории ЕАЭС на основании поддельных документов и перепродавал без уплаты таможенных пошлин и налогов.

Отмечается, что по факту уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС транспортного средства "Шевроле Камаро" Краснодарской таможней возбуждено уголовное дело.

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