Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных

По мнению российских ученых, применение вакцины для животных может предостеречь развитие мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных, ее массовое производство может быть запущено уже в апреле, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замруководителя Россельхознадзора Константина Савенкова.

По его словам, вакцина "Карнивак-Ков", разработанная подведомственным службе "Федеральным центром охраны здоровья животных", - это первый и на сегодняшний день единственный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных.

"В клинических испытаниях "Карнивак-Ков", стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу", - рассказал замглавы ведомства.

В настоящее время ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. По словам Савенкова, на сегодняшний день этот показатель составляет не менее шести месяцев. "Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных", – добавил он.

Замруководителя Россельхознадзора указал, что вакцина имеет особую значимость, поскольку, как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), некоторые виды животных восприимчивы к коронавирусу, а случаи COVID-19 зарегистрированы во многих странах. В России до настоящего момента официально установлены два факта заражения кошек коронавирусом: в Москве и Тюмени.

"При этом стоит отметить, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет, об этом не раз сообщала Всемирная организация здравоохранения", - сказал Савенков.

Кроме того, он подчеркнул, что животные могут заражаться и некоторыми другими видами из семейства коронавирусов, отличными от COVID-19.