НТВ запускает новое шоу "Ты супер!" для людей старше 60 лет

Новый проект "Ты супер! 60+" проводит телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения России.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. На НТВ объявили о старте нового проекта в рамках музыкального конкурса "Ты супер!" для талантливых людей старше 60 лет. Новый проект будет называться "Ты супер! 60+".

В дирекции телеканала отмечают, что проект вновь объединит на одной сцене таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии, однако в этот раз героями конкурса станут пожилые вокалисты, которые в силу различных обстоятельств остались без поддержки родных и близких.

По словам генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна, новое направление конкурса "Ты супер!" появилось не случайно.

"Шоу стало целым движением и родной семьей для 385 детей из 18 стран. Нам очень хочется помочь пожилым людям, оставшимся без поддержки, реализовать свой творческий потенциал и осуществить свою мечту, - сказал он и добавил, что конкурс призван помочь вокалистам вновь встретиться с родными и близкими.

Кастинг на шоу уже завершен. Самому молодому участнику проекта исполнилось 60 лет, а самому старшему – 87. Некоторые конкурсанты являются профессиональными музыкантами. Так, в первый сезон нового шоу прошли выпускник консерватории и артист Мариинского театра. Однако большинство участников – люди, не связанные с музыкой: врачи, химики, домохозяйки и даже полковник МВД в отставке.

Ведущими конкурса по традиции станут Вадим Такменев и Анастасия Пак, а имена членов жюри продюсеры пока держат в секрете. Что касается правил, то они остаются такими же, как и в конкурсе для детей. Конкурс пройдет в два этапа – отборочный тур и финал. Пройти в зону ожидания после выступления на сцене смогут участники, получившие три или четыре "да" от членов жюри. Если же никто из судей не нажмет на зеленую кнопку, голоса разделятся пополам, либо за конкурсанта проголосует только один член жюри, вокалисту придется покинуть проект.

Шоу "Ты супер!" неоднократно становилось лауреатом премии ТЭФИ. Новый проект "Ты супер! 60+" проводит телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения России.

В первом сезоне проекта "Ты супер" победила участниц из Абхазии Валерия Адлейба.

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