Детский омбудсмен России встретилась со студентами из Абхазии

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова встретилась со студентами-активистами из Абхазии – Валерией Аршба, Миленой Барциц, Глебом Аджба, сообщается на сайте детского омбудсмена.

В начале встречи молодые люди поблагодарили Кузнецову за оказанную помощь жителю Абхазии. Мальчику срочно требовалась высокотехнологичная операция на территории России, и Уполномоченный по правам ребенка оказала в этом содействие. Студенты в свою очередь предложили свою помощь в различных акциях и волонтерских движениях, направленных на защиту детства.

Анна Кузнецова рассказала о проектах с привлечением общественных движений и молодежи, которые реализует Институт уполномоченных по правам ребенка. На встрече также обсудили возможность реализации образовательного проекта, направленного на подготовку силами молодых людей будущих школьников, студентов Абхазии и не только.

"Мне радостно, когда молодые люди активны, не остаются в стороне, готовы внести свой посильный вклад в защиту детства, начиная со студенческой скамьи. Мы обсудили с ребятами возможность реализации различных волонтерских проектов, как на территории России, так и Абхазии. Главное – помогать тем, кто рядом, на расстоянии вытянутой руки, но не бояться и больших задач. Мы всегда рады помочь, когда речь идет о помощи людям", – рассказала о встрече Кузнецова.

В прошлом году Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова вошла в состав благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии".