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Ученые выявили, что сладкие напитки ухудшают способности к обучению у детей

© Sputnik / Павел Лисицын
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Может ли здоровый образ жизни обратить вспять вред, нанесенный повышенным потреблением сахара в начале жизни, ученым еще предстоит выяснить.

СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Американские ученые из Университетов Джорджии и Южной Калифорнии пришли к выводу, что сладкие напитки ухудшают память и способности к обучению у детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ученых, которое опубликовано на портале ScienceDaily.

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Специалисты провели серию экспериментов на крысах и выяснили, что грызуны, употреблявшие воду с сахаром в молодом возрасте, чаще сталкивались с проблемами с памятью. Кроме того, из-за обилия сладких напитков у животных менялся состав кишечных бактерий, что, в свою очередь, также негативно влияло на работу их мозга.

В будущем ученые надеются определить, может ли здоровый образ жизни обратить вспять вред, нанесенный повышенным потреблением сахара в начале жизни.

Ранее ученые из Орхусского университета провели эксперимент на свиньях и выяснили, что сахар влияет на систему вознаграждения мозга, как и наркотические средства, высвобождая нейротрансмиттеры — дофамин и опиоиды.

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