Эксперт: "Спутник V" защитит от южноафриканского штамма COVID лучше, чем Pfizer

Группа американских ученых на сайте MedRxiv опубликовала препринт исследования, согласно которому, российская вакцина "Спутник V" менее эффективно действует против "южноафриканского" штамма коронавируса, чем против других штаммов.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Выводы американских ученых об относительно низкой эффективности вакцины "Спутник V" против "южноафриканского" штамма коронавируса являются слабыми, российский препарат защищает от этого штамма лучше, чем вакцина Pfizer, сообщил РИА Новости источник, близкий к НИЦЭМ им. Гамалеи.

"Важно отметить, что обсуждаемая работа пока не прошла процесс рецензирования (это препринт, конечная версия которого может отличаться в финальном варианте), а кроме того, у одного из трех основных авторов статьи есть явный конфликт интересов, поскольку он является участником консультационного совета Pfizer/BioNtech по вариантам коронавируса", - отметил источник.

По словам эксперта, вакцина "Спутник V" показала себя наиболее эффективной вакциной по цифрам вируснейтрализующей активности в отношении различных штаммов. При этом устойчивость к наиболее проблемному "южноафриканскому штамму" оказалась ощутимо выше, чем у Pfizer.

Собеседник агентства назвал полученные в статье выводы "очень слабыми", поскольку нельзя без существенных оговорок переносить данные суррогатного теста на ситуацию с самим вирусом SARS-CoV-2, а тем более результаты по дополнительным показателям. "Странным также является то, что консультанты Pfizer не приводят данные в том же тесте для вакцины Pfizer по данным этой же статьи", - указал он.

"Спутник V" зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность "Спутник V" составляет 91,6%.

Источник добавил, что результаты собственного исследования Центра им. Гамалеи будут в мае 2021 года опубликованы в рецензируемом научном журнале.