Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты

Журнал Forbes опубликовал свой 35-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. Всего в рейтинге Forbes в текущем году 2755 миллиардеров — на 660 человек больше, чем в 2020 году.

СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Лидером списка самых богатейших людей планеты четвертый год подряд остается основатель компании Amazon Джефф Безос. Рейтинг составлен изданием Forbes.

Его состояние выросло на 64 миллиарда долларов, до 177 миллиардов.

Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, взлетел на второе место с состоянием в 151 миллиард долларов. Он увеличил свое состояние за год вшестеро. Еще год назад он занимал 31-е место с состоянием в 24,6 миллиарда долларов. Основная причина, как указывает Forbes, это рост котировок акций Tesla в восемь раз с момента выпуска прошлогоднего рейтинга.

Тройку лидеров замыкает президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 150 миллиардов долларов. Журнал отмечает, что за год его состояние выросло почти в два раза.

На четвертом месте находится основатель Microsoft Билл Гейтс, его богатство выросло на год на 26 миллиардов долларов и составляет 124 миллиарда. Замыкает пятерку лидеров глава Facebook Марк Цукерберг — его состояние оценивается в 97 миллиардов долларов, что на 42,3 миллиарда больше, чем годом ранее.

Совокупное состояние 2755 миллиардеров, попавших в рейтинг в этом году, достигло рекордных 13,08 триллиона долларов, что на 5,08 триллиона больше, чем в прошлом году. В списке более 100 участников из России. Новичков в рейтинге — 493. Выбыли из списка 84 человека, из них 23 — по причине смерти. Впервые в рейтинг вошел основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Согласно информации на русскоязычном сайте издания, Дуров занял 8-е место среди богатейших бизнесменов из России в рейтинге Forbes за 2021 год. Его состояние оценено в 17,2 миллиарда долларов (прирост за год составил 13,8 миллиарда долларов).