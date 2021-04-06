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Российское издание журнала Forbes

Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты

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https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210406/1032163852/Forbes-opublikoval-reyting-bogateyshikh-lyudey-planety.html

Журнал Forbes опубликовал свой 35-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. Всего в рейтинге Forbes в текущем году 2755 миллиардеров — на 660 человек больше, чем в 2020 году.

СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Лидером списка самых богатейших людей планеты четвертый год подряд остается основатель компании Amazon Джефф Безос. Рейтинг составлен изданием Forbes.

Российское издание журнала Forbes
© Sputnik
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Его состояние выросло на 64 миллиарда долларов, до 177 миллиардов.

Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, взлетел на второе место с состоянием в 151 миллиард долларов. Он увеличил свое состояние за год вшестеро. Еще год назад он занимал 31-е место с состоянием в 24,6 миллиарда долларов. Основная причина, как указывает Forbes, это рост котировок акций Tesla в восемь раз с момента выпуска прошлогоднего рейтинга.

Тройку лидеров замыкает президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 150 миллиардов долларов. Журнал отмечает, что за год его состояние выросло почти в два раза.

На четвертом месте находится основатель Microsoft Билл Гейтс, его богатство выросло на год на 26 миллиардов долларов и составляет 124 миллиарда. Замыкает пятерку лидеров глава Facebook Марк Цукерберг — его состояние оценивается в 97 миллиардов долларов, что на 42,3 миллиарда больше, чем годом ранее.

Совокупное состояние 2755 миллиардеров, попавших в рейтинг в этом году, достигло рекордных 13,08 триллиона долларов, что на 5,08 триллиона больше, чем в прошлом году. В списке более 100 участников из России. Новичков в рейтинге — 493. Выбыли из списка 84 человека, из них 23 — по причине смерти. Впервые в рейтинг вошел основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Согласно информации на русскоязычном сайте издания, Дуров занял 8-е место среди богатейших бизнесменов из России в рейтинге Forbes за 2021 год. Его состояние оценено в 17,2 миллиарда долларов (прирост за год составил 13,8 миллиарда долларов).

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