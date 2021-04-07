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Доллар поднялся выше 78 рублей впервые за пять месяцев

© Sputnik / Владимир Баранов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210407/1032169325/Dollar-podnyalsya-vyshe-78-rubley-vpervye-za-pyat-mesyatsev.html

Доллар обновил максимум после 5 ноября 2020 года, когда он поднимался до 78,8 рубля.

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Доллар подорожал больше чем на 70 копеек, поднявшись выше 78 рублей впервые за пять месяцев, сообщает РИА Новости

"Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11:30 мск среды вырос на 1,3928 рубля, составив 77,7730 рубля", - свидетельствуют данные биржи.

Отмечается, что накануне, во вторник, доллар превысил планку в 77 рублей.

Евро сегодня превысил 92 рубля впервые с февраля.

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