Конкурс имени Левитана среди журналистов вышел на международный уровень

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Конкурс медиагруппы "Россия сегодня" для журналистов и блогеров "Герои нашего времени" стал международным, творческие работы поступают не только из России, но и Белоруссии, Киргизии и Узбекистана, сообщают организаторы.

Больше всего заявок приходит в номинациях "авторская телевизионная программа" и "видеоблог".

"Те работы, которые мы получаем на конкурс, отлично иллюстрируют тенденции развития медиа. Даже то, что сейчас больше всего видеоработ, показывает, насколько востребован такой формат. Под него приходится подстраиваться СМИ – даже газетам и радиостанциям", - сказал член жюри конкурса Алексей Орлов, руководитель русскоязычного радиовещания Sputnik.

При этом он обратил внимание, что оцениваться будут не герои присланных работ, а журналистское мастерство авторов, их умение выстраивать беседу, передать эмоцию, способность найти свежие углы и добиться полного раскрытия темы, а также владение языком, отсутствие в речи канцеляризмов и штампов.

Шорт-лист лучших работ будет опубликован 15 июня на странице конкурса, победители будут объявлены на церемонии награждения 24 июня 2021 года в онлайн-формате.

Подать заявку на участие можно в четырех номинациях: авторская телевизионная программа, авторская радиопрограмма, аудиоподкаст и видеоблог. Призовой фонд составит 80 тысяч рублей в каждой номинации. Принять участие в конкурсе можно до 5 мая 2021 года на странице проекта на сайте ria.ru.

Представитель жюри конкурса Алексей Орлов рассказал, что чаще всего участники конкурса в своих работах говорят о самопожертвовании, взаимовыручке, помощи, особенно в условиях пандемии COVID-19.

По его мнению, из всех присланных работ можно представить полноценный срез общественного мнения, кого считают героями нашего времени. Они спасают людей из воды и пожара, возрождают редкие породы овец и сеют пшеницу, не сдаются, столкнувшись с тяжелым заболеванием, продолжают бороться и помогают другим в похожей ситуации.

Среди героев очерков и интервью, поступивших на конкурс, есть именитые спортсмены - олимпийцы и паралимпийцы, тренеры, разработчики новых программ и технологий, врачи, отдавшие свою жизнь в борьбе с коронавирусом, и студенты, работающие младшим медперсоналом в "красной зоне".

Проведение конкурса "Герои нашего времени" приурочено к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро), конкурс является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня" к этой дате. От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будут реализованы проекты, посвященные истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы.

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