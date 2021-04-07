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Мост на реке Ингур, соединяющий Грузию с Абхазией. Архивное фото.

Обнаружено тело четвертого погибшего в реке Ингур при пересечении госграницы

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210407/1032172597/Obnaruzheno-telo-chetvertogo-pogibshego-v-reke-Ingur-pri-peresechenii-gosgranitsy.html

По данным СГБ Абхазии, граждане решились на незаконный переход госграницы, чтобы избежать обязательного пятидневного карантина, введенного грузинской стороной в отношении лиц, въезжающих из Абхазии в Грузию.

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили в реке Ингур тело четвертого жителя Галского района Абхазии, пропавшего после попытки незаконного пересечения границы Абхазии с Грузией, сообщает Sputnik Грузия.

© Sputnik / Марианна Кубрава
Трое жителей Абхазии погибли при попытке незаконного пересечения границы с Грузией

По информации агентства, двое мужчин и две женщины пытались перебраться через реку Ингур вплавь из села Таглан Галского район Абхазии четыре дня назад. После этого связь с ними оборвалась.

Ранее сегодня в Зугдидском районе Грузии были найдены тела трех погибших жителей Абхазии, которые предприняли попытку перейти вброд реку Ингур. Из-за сильного паводка их унесло течением реки, в результате чего граждане скончались.

По данным СГБ Абхазии, жители Галского района решились на незаконный переход госграницы, чтобы избежать обязательного пятидневного карантина, введенного грузинской стороной в отношении лиц, въезжающих из Абхазии в Грузию.

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