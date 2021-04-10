Гражданка Абхазии продала квартиру миллиардера из Forbes, выдав себя за его вдову

Миллиардер из списка Forbes стал жертвой мошенников. Квартира, доставшаяся ему от бабушки, была продана без его ведома.

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Гражданка Абхазии Людмила Тория продала квартиру миллиардера, создателя Badoo Андрея Андреева, выдав себя за его вдову, сейчас предприниматель пытается отсудить свое имущество, об этом пишет Forbes.

Как сообщает издание, в 2013 году квартиру Андреева в Санкт-Петербурге приобрела кинопродюсер Евгения Аронова у некой Людмилы Тория, гражданки Абхазии, которая утверждала, что получила жилье в наследство от умершего супруга Андрея Огаджанянца.

Огаджанянц - настоящая фамилия Андреева. Однако он никогда не встречал Тория, не бывал в Абхазии и не продавал свою квартиру. Он с 2005 года не живет в России, и его имуществом управляют по доверенности.

Таким образом, в 2020 году Аронову вызвали в суд ответчиком по иску об истребовании имущества.

Продюсер и ее адвокат Дмитрий Черней рассказывают, что Людмила Тория при продаже квартиры предоставила выписки из Росреестра, по которым квартира перешла в ее собственность. Мошенница объяснила, что ее муж Андрей Огаджанянц "страдал хроническими заболеваниями, алкоголизмом, она похоронила его и решила вернуться в Абхазию". Свидетельства о заключении брака Людмилы Тория и Андрея Огаджанянца и о смерти Андрея Вагнеровича Огаджанянца были выданы отделением ЗАГС Очамчырского района Абхазии.

Заведующей ЗАГС Лали Бжания прокомментировала журналистам Forbes ситуацию, рассказав, что в 2008 году зарегистрировала гражданку Абхазии Людмилу Тория и гражданина с российским паспортом на имя Андрея Огаджанянца. По ее словам, в 2012 году Тория уже пришла со справкой о смерти мужа, но без его паспорта, сославшись на то, что тело супруга "нашли где-то, паспорта не было". Согласно справке о смерти, Тория было выдано свидетельство о смерти мужа.

Бжания отметила, что о том, что Огаджанянц на самом деле жив, узнала осенью 2020 года, когда в ЗАГС обратились его адвокаты с требованием аннулировать запись о браке и смерти.

Как пишет Forbes, сама Людмила Тория умерла в Краснодаре в 2019 году от пневмонии.

Незадолго до смерти ею заинтересовались российские правоохранительные органы в связи с делом нотариуса Нины Наумовой, которая проходит в материалах дела Огаджанянца-Ароновой как третье лицо. Она вела наследственное дело и выдавала Тория свидетельство о наследстве.

Наумова в июне 2018 года была лишена права нотариальной деятельности, а в 2019 году была осуждена на пять лет за мошенничество путем присвоения квартир умерших петербуржцев.

Дело Андреева-Ароновой все еще рассматривается судом, очередное заседание состоится в мае 2021 года. Бизнесмен обещает помочь Ароновой с покупкой новой квартиры, если выяснится, что она добросовестный приобретатель.