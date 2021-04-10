Российская туристка погибла в Турции в ДТП

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге.

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Один российский турист погиб и 26 пострадали в результате в ДТП с автобусом в Турции, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.

Десятого апреля около 9:30 утра на трассе Конья – Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик".

"По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь.

Посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями.