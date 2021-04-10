Туристический поезд "Сочи" совершит разовую поездку из Москвы в Гагру

Около 25 тысяч человек воспользовались ретро-поездом "Сочи" с августа 2020 года по январь 2021 года, более 11 тысяч из них посетили Абхазию.

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Туристический ретро-поезд "Сочи" вернется на маршрут в преддверии майских праздников и совершит разовую поездку в сообщении Москва – Гагра, сообщает Федеральная пассажирская компания.

В путешествие можно будет отправиться 29 апреля с Казанского вокзала Москвы в 22:50 и прибудет в Гагру 1 мая в 12:15.

На привычный маршрут Туапсе – Сочи – Гагра поезд вернется со 2 мая.

Он будет отправляться из Туапсе по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 05:30 и прибывать в Гагру в 11:40.

Отправление в обратный путь из Гагры по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:00, прибытие в Туапсе на следующие сутки в 00:35.

Также сохранится укороченный маршрут между Сочи и Гагрой: по понедельникам отправляясь из Гагры, а по средам – из Сочи.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Веселое и Цандрипш, сообщает пресс-служба СКЖД.

Турпоезд "Сочи" сформирован из плацкартных, купейных, общих вагонов с местами для сидения и вагона СВ, оформленных с элементами стилистики советской эпохи. В состав поезда также входят два вагона-ресторана, где готовят как блюда русской кухни, так и национальной абхазской кухни, в том числе жареный сулугун с помидорами и зеленью, аджапсандал, харчо по-абхазски, хинкали из баранины.