Контрабанду сигарет предотвратили российские пограничники на посту "Адлер"

В автомобиле, принадлежащем гражданину России, была обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 1595 пачек сигарет.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Покушение на контрабанду табачных изделий выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с таможенниками на абхазо-российской границе, сообщает пресс-служба Погрануправления.

Более полутора тысяч пачек сигарет, сокрытых от пограничного и таможенного контроля, были обнаружены и изъяты при осуществлении пограничного контроля на автомобильной составляющей МАПП "Адлер" в автомобиле, принадлежащем гражданину Российской Федерации.

По факту попытки незаконного перемещения табачной продукции через границу проводятся процессуальные действия.

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