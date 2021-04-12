Контрабанду сигарет предотвратили российские пограничники на посту "Адлер"

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Покушение на контрабанду табачных изделий выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с таможенниками на абхазо-российской границе, сообщает пресс-служба Погрануправления.
Более полутора тысяч пачек сигарет, сокрытых от пограничного и таможенного контроля, были обнаружены и изъяты при осуществлении пограничного контроля на автомобильной составляющей МАПП "Адлер" в автомобиле, принадлежащем гражданину Российской Федерации.
По факту попытки незаконного перемещения табачной продукции через границу проводятся процессуальные действия.
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