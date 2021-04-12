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Контрабанду сигарет предотвратили российские пограничники на посту "Адлер"

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210412/1032202878/Kontrabandu-sigaret-predotvratili-rossiyskie-pogranichniki-na-postu-Adler.html

В автомобиле, принадлежащем гражданину России, была обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 1595 пачек сигарет.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Покушение на контрабанду табачных изделий выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с таможенниками на абхазо-российской границе, сообщает пресс-служба Погрануправления.

© Foto / пресс-служба краснодарской таможни
Иномарки с тайниками: пресечены попытки контрабанды сигарет из Абхазии в Россию

Более полутора тысяч пачек сигарет, сокрытых от пограничного и таможенного контроля, были обнаружены и изъяты при осуществлении пограничного контроля на автомобильной составляющей МАПП "Адлер" в автомобиле, принадлежащем гражданину Российской Федерации.

По факту попытки незаконного перемещения табачной продукции через границу проводятся процессуальные действия.

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