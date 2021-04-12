Минюсты Абхазии и России обсудили параметры взаимодействия

Ведомства намерены подготовить и подписать ежегодный план мероприятий и сотрудничества.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. В Москве состоялась встреча министра юстиции Республики Абхазия Анри Барциц с министром юстиции Российской Федерации Константином Чуйченко, сообщает пресс-служба Минюста Абхазии.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, направленного на развитие и повышение эффективности функционирования и более тесного взаимодействия Минюстов Абхазии и России.

По итогам встречи было принято решение о создании совместной рабочей группы для оперативного и эффективного решения поставленных задач. Ведомства намерены подготовить и подписать ежегодный план мероприятий и сотрудничества.