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Лавров: Москва предостерегла Анкару от подпитки военных настроений Киева

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Президент Украины Владимир Зеленский был с визитом в Турции 10 апреля. По итогам переговоров с ним Эрдоган сообщил, что сотрудничество Турции и Украины в области оборонной промышленности не направлено против третьих стран.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Москва предостерегает Анкару и другие столицы от подпитки милитаристских настроений Киева, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

© CC BY 4.0 / Bayhaluk / ayraktar TB2 Runway (cropped image)
Украина провела учения с турецкими беспилотниками над Черным морем

"Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения", - сказал Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.

Таким образом, в свете недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 10 апреля на фоне дискуссий о покупке украинской стороной вооружений министр прокомментировал вопрос, беспокоят ли Россию сделки по продаже Киеву оружия.

Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским сообщил, что сотрудничество Турции и Украины в области оборонной промышленности не направлено против третьих стран.

Ранее стало известно, что Украина купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

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