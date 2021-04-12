В настоящее время на отдыхе в Турции находятся около 25-30 тысяч россиян.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Россия приостановит чартерные рейсы в Турцию из-за роста числа заразившихся коронавирусом в этой стране, передает РИА Новости со ссылкой на РБК.

Мера будет действовать в течение полутора месяцев. Собеседники издания не уточнили, коснется ли новое ограничение регулярных перевозок. По словам одного из источников, эвакуировать туристов из страны пока не планируется, сейчас речь идет о плановом вывозе россиян.

Ранее депутат Госдумы России, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в Турцию и выбрать для отдыха внутренний туризм, а также Абхазию.

Число новых случаев COVID-19 стремительно растет на протяжении нескольких недель в Турции. Если в середине марта власти страны регистрировали от шести до восьми тысяч заболевших, то с начала апреля это число достигло отметки в 56 тысяч. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из этой страны в Россию завезли больше всего штаммов коронавируса.