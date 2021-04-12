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Россия приостановит чартерные рейсы в Турцию

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1050)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210412/1032207065/Rossiya-priostanovit-charternyey-reysy-v-Turtsiyu.html

В настоящее время на отдыхе в Турции находятся около 25-30 тысяч россиян.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Россия приостановит чартерные рейсы в Турцию из-за роста числа заразившихся коронавирусом в этой стране, передает РИА Новости со ссылкой на РБК.

© Sputnik / Артемий Лысиков
Онищенко призвал россиян ехать на отдых в Абхазию, а не в Турцию

Мера будет действовать в течение полутора месяцев. Собеседники издания не уточнили, коснется ли новое ограничение регулярных перевозок. По словам одного из источников, эвакуировать туристов из страны пока не планируется, сейчас речь идет о плановом вывозе россиян. 

Ранее депутат Госдумы России, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в Турцию и выбрать для отдыха внутренний туризм, а также Абхазию.

Число новых случаев COVID-19 стремительно растет на протяжении нескольких недель в Турции. Если в середине марта власти страны регистрировали от шести до восьми тысяч заболевших, то с начала апреля это число достигло отметки в 56 тысяч. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из этой страны в Россию завезли больше всего штаммов коронавируса.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1050)

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