Летчики ЮВО проведут совместные учения с Черноморским флотом

Летчики объединений ЮВО будут сопровождать корабельные ударные группы, в том числе в составе разведывательных ударных комплексов для обеспечения безопасности в акватории Черного моря.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Экипажи оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) перебазировались на оперативные аэродромы для совместных учений с морской авиацией Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Летный состав истребителей и бомбардировщиков Су-27СМ, Су-30СМ, Су-24М и Су-34 в ходе учений выполнят ракетные пуски и бомбометание по морским целям.

Экипажи должны выполнять полеты в сложных метеоусловиях, а также полеты на предельно низкой высоте над водной поверхностью.

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Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год. В ней участвуют войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Контрольная проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.