В Кремле не исключили отключение России от Visa и MasterCard из-за санкций

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Кремль не исключает, что в России могут ограничить возможность использования платежных систем Visa и Mastercard, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Мы можем с уверенностью констатировать одно - что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целыми рядами государств... Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", - ответил он на вопрос, существует ли риск, что Россию отключат от Visa и Mastercard, и это будет не решение РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ видит большие перспективы в работе со своими иностранными партнерами по постепенному отходу от использования доллара во взаиморасчетах и переходу на национальные или альтернативные доллару валюты и отказу от использования контролируемых Западом платежных систем.