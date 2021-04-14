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Владимир Путин сделал вторую прививку от COVID-19

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Sputnik Абхазия
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Президент России вечером 23 марта получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин спустя три недели после первой прививки от коронавируса сделал второй укол двухфазной вакцины, пишет РИА Новости. 

"Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом", - сказал Путин на президиуме РГО.

Путин сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что "обезьянничать" необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это несложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов.

Президент не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.

В России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". 

Все три вакцины предполагают введение двух компонентов препарата. Так, второй укол "Спутник V" необходимо делать через три недели, еще одну прививку "ЭпиВакКороны" можно поставить через 2-3 недели, а уколы препарата "КовиВак" делают с интервалом в 2 недели.

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