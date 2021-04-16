Испытание снегом: команда Минобороны Абхазии финишировала в "Саянском марше"

Первый конкурс в рамках АрМИ-2021 - "Саянский марш" прошел 15 и 16 апреля в Красноярском крае на базе горной подготовки "Ергаки".

СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Военнослужащие Минобороны Абхазии завершили участие в "Саянском марше" на базе горной подготовки в Красноярском крае в пятницу 16 апреля, рассказал корреспонденту Sputnik подполковник Абхазской армии Аляс Ванача.

Соревнования состояли из двух этапов и проходили два дня, во время которых команды выполнили ряд специальных задач. Общий маршрут с препятствиями составил 50 километров. В первый день участники преодолели 25-километровый маршрут, спустились с вершины в связках, стреляли в составе группы, спустились со скалы на веревках. Вечером они разбили лагерь в лесу и переночевали там.

"Самым сложным испытанием первого дня была погода. Она была просто ужасная. В период подготовки столько снега не выпадало, а тут за один день выпало около 70 сантиметров снега. Была очень сильная пурга, и видимость максимум полтора метра. Это затруднило все дистанции и выполнение задач на время", - поделился Ванача.

Команды построили шалаши в лесу и стали дожидаться рассвета. По словам офицера Абхазской армии, у каждого участника с собой было все необходимое – утепленная экипировка, горный комплект, сухпайки, также в лагере был пункт обогрева. Разжигать костры в той местности запрещено, так как маршрут пролегает через заповедник. Несмотря на дискомфорт, признался Ванача, у абхазской команды утром было бодрое и хорошее настроение.

Во второй день соревнований погода была не столь суровой, но маршрут был сложнее, чем на первом этапе.

"В специальные задачи второго дня входили – запланированный маршрут, метание гранат, разведка цели, ориентирование, подъем на вершину согласно расчету времени. То есть мы смотрели по карте расстояние и сами устанавливали для себя время на прохождение маршрута. По правилам, преодолеть это расстояние нужно было минута в минуту", - рассказал Ванача.

Итоги соревнований подведет судейская коллегия в субботу 17 апреля. Как объяснил Ванача, судьи будут выводить общие результаты, оценивая выполнение каждого задания в баллах.

Подполковник Минобороны Абхазии подчеркнул важность участия военнослужащих в подобных соревнованиях, так как они набирают большой практический опыт. Команды проявили друг к другу уважение и доброжелательность, а организаторы обеспечили их всем необходимым.

"Также организаторы пригласили нас участвовать в этих соревнованиях в следующем году. Соперники были очень опытные. Многие участники команд – это военнослужащие отдельных подразделений в их странах, которые занимаются горной подготовкой, альпинизмом, ски-альпинизмом. Они специалисты своего дела и серьезные соперники", - сказал Ванача.

Всего в рамках АрМИ-2021 планируется провести 34 конкурса в 15 странах при участии около 95 стран. В "Саянском марше" принимают участие шесть команд из России, Абхазии, Китая, Южной Осетии, Таджикистана, Киргизия, Узбекистана и одна женская сборная России будет выступать вне конкурса.