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Россия впервые выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210417/1032237835/Rossiya-vpervye-vyigrala-komandnyy-chempionat-mira-po-figurnomu-kataniyu.html

Командные турниры проводятся раз в два года. Российские фигуристы дважды брали серебряные медали и один раз — бронзовые.

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Сборная России по фигурному катанию стала победителем командного чемпионата мира в Японии, впервые в истории выиграв турнир, пишет РИА Новости Спорт.

Россияне опередили сборную США. В команде выступали Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, а также пары Анастасия Мишина – Александр Галлямов и Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

Российские фигуристы дважды становились серебряными призерами этого турнира и один раз бронзовыми.

Призовой фонд World Team Trophy, который проводится с 2009 года, составляет один миллион долларов. Сборная России, как победитель турнира, получит 200 тысяч долларов.

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