Бжания поздравил Асада с Днем независимости Сирии

Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года.

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего сирийского коллегу Башара Аль-Асада с Днем независимости Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сирия отмечает 17 апреля 75-летие Независимости. Бжания напомнил, что сирийский народ за этот период столкнулся со множеством испытаний, но всегда с честью и достоинством защищал свой суверенитет.

"Сегодня, воодушевленный подвигами своих предков, сирийский народ продолжает героическую борьбу за мир на своей земле.

Несмотря на то, что с даты установления дипломатических отношений между нашими Государствами прошло чуть менее трех лет, абхазский и сирийский народы объединяют давние узы дружбы", - говорится в поздравлении.

Президент Абхазии подчеркнул, что абхазский народ высоко ценит динамично развивающийся политический диалог и искреннюю дружбу между странами. Он также отметил, что взаимоотношения между странами развиваются и в области науки, образования, бизнеса, туризма, культуры, спорта и многих других сферах.

Аслан Бжания пожелал главе Сирии неиссякаемого здоровья и успехов в деятельности на благо народа Сирийской Арабской Республики, а народу Сирии - мира и процветания.

17 апреля 1946 года территория современной Сирии была окончательно освобождена от французских оккупационных войск. Этот день отмечается в республике как День независимости.

Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года. Официальному заявлению сторон предшествовала трехсторонняя встреча послов Абхазии, Сирии и Южной Осетии, которая прошла в Дамаске. Послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами.

В конце июля 2020 года президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба. Там прошла церемония вручения верительных грамот. Торжественная церемония открытия Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике состоялась в Дамаске 6 октября 2020 года.