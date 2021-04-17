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Число случаев COVID-19 в мире превысило 140 миллионов

© Sputnik / Александр Кряжев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1055)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210417/1032244540/Chislo-sluchaev-COVID-19-v-mire-prevysilo-140-millionov.html

Всего в мире выявлено 140 082 593 случая COVID-19, при этом 3 002 154 человека скончались и 79 840 908 человек выздоровели.

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 140 миллионов, пишет РИА Новости со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.

На первом месте по числу заражений находятся США, где зарегистрировано свыше 31,5 миллионов случаев. На втором месте Индия - более 14,5 миллиона, и Бразилия - более 13,8 миллиона.

В Абхазии по состоянию на 16 апреля общее число выявленных случаев коронавируса составляет 13882 случая. Выздоровели 13338 человек. Зарегистрировано 218 летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1055)

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