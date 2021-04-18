Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Илья Ачба

Ветеран Великой Отечественной войны Илья Ачба воевал на 3-м Украинском фронте, участвовал в боях за освобождение Румынии, Болгарии, Чехословакии, Югославии и Венгрии.

СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. На сотом году жизни не стало ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Ильи Ачба, сообщил Sputnik председатель Республиканского Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил Абхазии, генерал-майор Закан Нанба.

"Он был одним из тех, кто самоотверженно защищал свою Родину, был неоднократно ранен в боях, но, несмотря на это, каждый раз возвращался на фронт, снова брал оружие и вместе с товарищами продолжал воевать", - говорит Нанба.

Около месяца назад ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 99 лет. В одном из интервью Sputnik Илья Ачба отмечал, что мечтает дожить до ста лет и отпраздновать День Победы 9 Мая.

"Я иногда в шутку говорил ему, что до ста лет ему теперь недалеко, поэтому один из дней рождения нужно провести как юбилейную дату. Но он отвечал, что свое столетие он будет отмечать тогда, когда ему исполнится сто лет", - подчеркнул Нанба.

Несколько дней назад Илья Ачба почувствовал себя плохо, в Абхазию приехал его сын, который работает врачом в Санкт-Петербурге, рассказал Нанба.

"Он попал в реанимацию, и, к сожалению, сегодня утром Илья Нахарбеевич ушел из жизни. Ветеран прожил достойную и насыщенную жизнь, я опечален тем, что еще одним участником Великой Отечественной в Абхазии стало меньше", - сказал Закан Нанба.

О боевом пути Ильи Ачба

В составе 233-й стрелковой дивизии 57-й армии Третьего Украинского фронта Илья Ачба прошел пол-Европы, принимал участие в боях по освобождению Румынии, Болгарии, Чехословакии, Югославии и Венгрии, был трижды ранен.

В октябре 1944 — феврале 1945 года 3-ий Украинский фронт участвовал в Будапештской стратегической операции. Войска форсировали Дунай и захватили плацдарм на его правом берегу. В январе 1945 года советские войска отразили контрудары противника, пытавшегося деблокировать окруженную в Будапеште группировку, а в марте, во время Балатонской операции, сорвали контрнаступление немецких войск в районе озера Балатон.

Успешное завершение Балатонской операции позволило начать во взаимодействии с левым крылом 2-го Украинского фронта Венскую стратегическую операцию, завершить освобождение Венгрии, а также изгнать врага из восточной части Австрии и освободить Вену.

Однако продвигаться далее на Австрию офицер Ачба был уже не в состоянии. В ходе боев за освобождение Будапешта капитан был в третий раз тяжело ранен.

"Когда ты ранен, обычно хочется спать, но я слышал по залпам, что немцы все ближе, было не до сна. Тогда я отдал свой автомат лежавшему рядом лейтенанту, себе оставил пистолет, и мы попытались перейти Дунай ночью. Это в марте месяце, а до другого берега километра три, не меньше", — вспоминал ветеран.

Однако при переправе их с лейтенантом заметили немцы и открыли по ним огонь. Он снова был ранен в плечо и потерял сознание.

Илья Ачба пролежал под завалами до следующего дня. По всей вероятности, воздух к нему каким-то образом просачивался, потому как он был одним из немногих, выживших в ту ночь. 12 дней шел поезд с ранеными из Европы до Тбилиси, куда перевели офицера. Каждые три месяца накладывали новый гипс, раны долго не заживали, но руку ветерану все-таки спасли. Долгожданный День Победы Илья Ачба так и встретил в гипсе и на костылях.

За проявленное в боях мужество был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды и медалью "За Отвагу".