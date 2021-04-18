Россия намерена покинуть проект МКС с 2025 года

12 апреля в День космонавтики президент России Владимир Путин провел совещание по развитию космической отрасли.

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Россия намерена выйти из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года, в 2025-м, об этом в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Роскосмос" отметил, что модули МКС выработали ресурс. При этом отмечается, что Россия по договору в проекте МКС до 2024 года.

"После этого срока решение будет приниматься исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения", — уточнила пресс-служба госкорпорации.

Россия также намерена работать над своей национальной станцией. По словам главы РАН Александра Сергеева, финансирование этого проекта ожидается после 2025 года.

Руководитель полетом Владимир Соловьев ранее заявлял о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС. Он спрогнозировал лавинообразный выход из строя ее элементов после 2025-го. При этом траты России на МКС оцениваются в десять-пятнадцать миллиардов рублей.

В октябре Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования. Разработку ведет ракетно-космическая корпорация "Энергия".

В проекте МКС участвуют 15 членов, из которых пять — основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000-го.

По данным РКК "Энергия", оператора российского сегмента станции, общая стоимость создания и эксплуатации МКС по состоянию на конец 2016 года оценивалась в 121,6 миллиарда долларов. Россия заплатила за проект менее десяти процентов общей суммы, но по международным договоренностям получила доступ к использованию примерно трети ее ресурсов.