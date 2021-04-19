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Турция опровергла сообщение об одобрении производства "Спутника V"

© Foto / Минздрав Белоруссии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210419/1032250432/Turtsiya-oprovergla-soobschenie-ob-odobrenii-proizvodstva-Sputnika-V.html

Ранее в турецких СМИ сообщалось, что Турция одобрила производство вакцины "Спутник V" запросившей разрешение фармацевтической компании.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" продолжаются, об одобрении ее производства в стране пока говорить рано, заявил в интервью РИА Новости член научного совета при минздраве Турции по коронавирусу Турции Афшин Эмре Кайыпмаз.

"Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял. Но я очень расстроен, позвонил в газету, и сейчас они убирают эту новость с сайта", - сказал Кайыпмаз РИА Новости.

Представитель турецкого минздрава также подтвердил агентству, что сообщения СМИ об одобрении производства российской вакцины в Турции не соответствуют действительности.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около трех миллиардов человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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