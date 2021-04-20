Глава ВОЗ назвал сроки, когда пандемия COVID-19 будет взята под контроль

По данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире зафиксировано 141 миллион случаев, скончались чуть более трех миллионов человек.

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. В течение нескольких месяцев пандемию коронавируса удастся взять под контроль, если последовательно и сбалансированно применять все необходимые инструменты, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

"У нас есть инструменты, чтобы взять под контроль пандемию в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно", — сказал он.

При этом он отметил темпы роста распространения коронавируса в возрастной категории людей от 25 до 59 лет по всему миру. Гебрейесус связывает это с высокопереносимыми вариантами вируса и увеличением социального смешения среди молодых.

Количество выявленных случаев COVID-19 по всему миру увеличивается уже восьмую неделю подряд, прошлая неделя ознаменовалась рекордом по этому показателю — более 5,2 миллионов.