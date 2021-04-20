Жители Кубани освобождены от тестов на COVID-19 при выезде из Абхазии

С 15 апреля вступило в силу постановление Роспотребнадзора, согласно которому россияне по прибытии на родину из-за рубежа должны сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста находиться на самоизоляции.

СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Россияне, зарегистрированные в Краснодарском крае и посетившие Абхазию, а также граждане, проживающие в республике, которые приезжают в Россию на работу, учебу или по другим краткосрочным делам, не должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус и заполнять анкету по прибытии в Россию, прокомментировал Роспотребнадзор в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Заполнять анкету и проходить тестирование не нужно гражданам РФ, зарегистрированным в Краснодарском крае и посетившим Абхазию и гражданам, проживающим в Абхазии, которые приезжают на работу, учебу или по другим краткосрочным делам", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что граждане РФ, имеющие регистрацию в других регионах и посетившие Абхазию с туристическими целями, заполняют анкету въезжающего и загружают результаты исследования на портал госуслуг.

Во вторник 20 апреля в социальных сетях также появилось за подписью главного санврача России разъяснение по новым правилам возвращения россиян на родину.

В документе отмечается, что положение ранее принятых распоряжений Правительства России не применяются в отношении отдельных категорий граждан, а именно:

граждан Российской Федерации, выезжающих из Российской Федерации в Республику Абхазия, и граждан Республики Абхазия, въезжающих в Российскую Федерацию из Республики Абхазия;

граждан Российской Федерации, выезжающих из Российской Федерации в Республику Южная Осетия, и граждан Республики Южная Осетия, въезжающих в Российскую Федерацию из Республики Южная Осетия;

такой же порядок пересечения границы будет действовать для граждан Донецкой и Луганской областей Украины.

Cогласно документу, от сдачи анализов на COVID-19 по возвращении на родину освобождаются и члены экипажей транспортных средств, а также некоторые категории граждан Абхазии, Южной Осетии, но "при условии краткосрочных визитов и осуществления в РФ трудовой деятельности, учебы, так называемая "маятниковой миграции".

Портал Ассоциации туроператоров России, ссылаясь на новые разъяснения Роспотребнадзора, пишет, что всем гражданам РФ, которые посещают Абхазию, в том числе и с туристическими целями, по возвращении придется, как и в случае с возвращением из любой другой страны, заполнить анкету на Госуслугах, в течение трех дней сделать ПЦР-тест на коронавирус, соблюдать изоляцию до получения результатов, а затем и загрузить результат на портал Госуслуг в электронной форме, за несоблюдение этого требования россиянам грозят штрафы.

В Консультационном центре для потребителей Роспотребнадзора по Краснодарскому краю АТОР сообщили, что исключений ни для кого нет, в том числе и для российских туристов, посещающих Абхазию в рамках однодневной экскурсии.

Официальные власти Абхазии комментировали ситуацию 16 апреля. Тогда Кабмин республики заявил, что ограничения не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любых направлениях и на любой срок. 20 апреля стало известно, что президент Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву.