Минобороны Абхазии заявило об увеличении разведывательных полетов США и НАТО

Беспилотные летательные аппараты совершают полеты над территорией Грузии и Украины, а также периодически движутся вдоль акватории Абхазии, сообщает Минобороны республики.

СУХУМ, 21 апр – Sputnik. За неполных четыре месяца зафиксировано 62 разведывательных полета США и НАТО вдоль Черноморского побережья, сказал в интервью Sputnik заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии полковник Вадим Кортава.

"Это очень большая цифра, если раньше наблюдались полеты раз в два или три дня, то сейчас наблюдается заметная активизация разведывательной деятельности. Сегодня в сутки бывает, что до трех самолетов осуществляет разведку. В основном проводятся полеты вдоль черноморского побережья России, также периодически разведывательные беспилотные летательные аппараты совершают полеты над территорией Грузии и Украины, это линия соприкосновения с Донбассом", - отметил он.

С начала года разведывательные самолеты совершили девять полетов над территорией Грузии, а также самолеты движутся вдоль акватории Абхазии, сказал Кортава.

"Данные самолеты предназначены для ведения разведки, и количество полетов заметно увеличилось за последние две недели", - заметил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии.

Ситуация, которая складывается сейчас вокруг Украины, схожа с той, что была в 2008 в Южной Осетии, считает он.

"Не исключено, что в случае получения отмашки от Соединенных Штатов Украина перейдет к каким-то активным боевым действиям", - сказал Кортава.

17 апреля Россия перебросила по Керченскому проливу 15 кораблей Каспийской флотилии в Черное море. Отряд перешел в подчинение Черноморского флота. В этот же день через Босфорский пролив в Черное море вошли два больших десантных корабля Северного флота и позднее – два аналогичных корабля Балтийского флота. С учетом семи больших десантных кораблей в составе Черноморского флота российская группировка десантных кораблей в Черном море достигла 11 единиц, и способна взять на борт около трех тысяч морских пехотинцев с вооружением и бронетехникой (более 100 танков).

Эксперты не скрывают, что это реакция на переброску Киевом подразделений и техники к линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, блок НАТО продолжает наращивать военное присутствие в Черноморском регионе, якобы "из-за возросшей активности России". Причем при планировании операций западные военные все чаще прибегают к помощи украинцев.