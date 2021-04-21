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Минобороны Абхазии заявило об увеличении разведывательных полетов США и НАТО

© AP Photo / Ross D. Franklin
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210421/1032262337/Minoborony-Abkhazii-zayavilo-ob-uvelichenii-razvedyvatelnykh-poletov-SShA-i-NATO.html

Беспилотные летательные аппараты совершают полеты над территорией Грузии и Украины, а также периодически движутся вдоль акватории Абхазии, сообщает Минобороны республики.

СУХУМ, 21 апр – Sputnik. За неполных четыре месяца зафиксировано 62 разведывательных полета США и НАТО вдоль Черноморского побережья, сказал в интервью Sputnik заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии полковник Вадим Кортава.

© REUTERS / MURAD SEZER
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"Это очень большая цифра, если раньше наблюдались полеты раз в два или три дня, то сейчас наблюдается заметная активизация разведывательной деятельности. Сегодня в сутки бывает, что до трех самолетов осуществляет разведку. В основном проводятся полеты вдоль черноморского побережья России, также периодически разведывательные беспилотные летательные аппараты совершают полеты над территорией Грузии и Украины, это линия соприкосновения с Донбассом", - отметил он. 

С начала года разведывательные самолеты совершили девять полетов над территорией Грузии, а также самолеты движутся вдоль акватории Абхазии, сказал Кортава.

"Данные самолеты предназначены для ведения разведки, и количество полетов заметно увеличилось за последние две недели", - заметил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии.

Ситуация, которая складывается сейчас вокруг Украины, схожа с той, что была в 2008 в Южной Осетии, считает он.

"Не исключено, что в случае получения отмашки от Соединенных Штатов Украина перейдет к каким-то активным боевым действиям", - сказал Кортава.     

© Sputnik / Виталий Тимкив
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17 апреля Россия перебросила по Керченскому проливу 15 кораблей Каспийской флотилии в Черное море. Отряд перешел в подчинение Черноморского флота. В этот же день через Босфорский пролив в Черное море вошли два больших десантных корабля Северного флота и позднее – два аналогичных корабля Балтийского флота. С учетом семи больших десантных кораблей в составе Черноморского флота российская группировка десантных кораблей в Черном море достигла 11 единиц, и способна взять на борт около трех тысяч морских пехотинцев с вооружением и бронетехникой (более 100 танков).

Эксперты не скрывают, что это реакция на переброску Киевом подразделений и техники к линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, блок НАТО продолжает наращивать военное присутствие в Черноморском регионе, якобы "из-за возросшей активности России". Причем при планировании операций западные военные все чаще прибегают к помощи украинцев.

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