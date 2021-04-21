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Путин: Россия будет отстаивать свои интересы в рамках международного права

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Sputnik Абхазия
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Российский лидер в ходе своего обращения с посланием Федеральному собранию отметил, что в мире уже привыкли к незаконным санкциям и грубым попыткам одних навязать свою волю другим.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. У России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию.

"Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально в завершение, - это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны", - сказал президент.

Он добавил, что у России есть свои интересы, которые страна защищает и будет отстаивать в рамках международного права, как это делают и другие государства мира.

Владимир Путин отметил, что со стороны Запада в отношении России продолжаются недружественные акции. Он заявил, что если кто-то в отношении РФ будет допускать высокомерный и эгоистичный тон, Москва найдет возможность отстоять свою позицию.

"В некоторых странах завели пренеприличный обычай - по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта - кто громче что-то скажет", - подчеркнул президент.

При этом он напомнил, что Россия ведет себя в высшей степени скромно, часто не отвечает не просто на недружественные акции за рубежом, но и на откровенное хамство.

Президент России Владимир Путин в среду 21 апреля обратился с посланием Федеральному собранию.

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