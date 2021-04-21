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Бжания обсудил с главой "Росгосстраха" вопросы сотрудничества с Абхазией

© Foto / пресс - служба Президента РА
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Sputnik Абхазия
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Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в столице России Москве с 20 апреля.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Аслан Бжания встретился с генеральным директором Публичного акционерного общества "Росгосстрах" Геннадием Гальпериным и членом правления Олегом Меркуловым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

Отмечается, что на встрече обсуждались предложения "Росгосстраха" о сотрудничестве с абхазской стороной.

© Foto / пресс - служба Президента РА
Аслан Бжания встретился с генеральным директором Публичного акционерного общества "Росгосстрах" Геннадием Гальпериным и членом правления Олегом Меркуловым

Российская государственная страховая компания (РОСГОССТРАХ) – крупнейшая страховая организация Российской Федерации – является правопреемником Госстраха СССР.

Последний рабочий визит абхазского президента в Москву состоялся в декабре прошлого года. По сообщениям пресс-службы Бжания, в Москве он проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.

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