Бжания обсудил с главой "Росгосстраха" вопросы сотрудничества с Абхазией

Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в столице России Москве с 20 апреля.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Аслан Бжания встретился с генеральным директором Публичного акционерного общества "Росгосстрах" Геннадием Гальпериным и членом правления Олегом Меркуловым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что на встрече обсуждались предложения "Росгосстраха" о сотрудничестве с абхазской стороной.

© Foto / пресс - служба Президента РА Аслан Бжания встретился с генеральным директором Публичного акционерного общества "Росгосстрах" Геннадием Гальпериным и членом правления Олегом Меркуловым

Российская государственная страховая компания (РОСГОССТРАХ) – крупнейшая страховая организация Российской Федерации – является правопреемником Госстраха СССР.

Последний рабочий визит абхазского президента в Москву состоялся в декабре прошлого года. По сообщениям пресс-службы Бжания, в Москве он проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.